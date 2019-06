Mondiale Under 20, Italia-Mali 4-2: azzurrini in semifinale

MONDIALE UNDER 20 ITALIA MALI – Questo pomeriggio l’Italia under 20 ha sconfitto i pari erà del Mali per 4-2, nel mondiale di categoria. A decidere la sfida l’autogol di Kone, la doppietta di Pinamonti e la rete di Frattesi. Inutili i gol degli africani da parte di Koita e Camara. Le aquile si sono trovati in inferiorità numerica dal 21esimo minuto per l’espulsione di Diakitè. Gli uomini di Nicolato volano così in semifinale dove affronteranno l’Ucraina, martedi 11 giugno alle 20:30.