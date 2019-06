UNDER 20 MONDIALI – Dopo i successi su Messico ed Ecuador e il pareggio con il Giappone, l’Italia è pronta da prima del girone ad affrontare negli ottavi di finale del Mondiale Under 20 la Polonia.

QUANDO – Si scende in campo oggi alle ore 17:30. al Gdynia Stadium. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai (canale 57 del digitale terrestre).