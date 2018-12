Morte Astori, indagati due medici per omicidio colposo

ASTORI INDAGINI MEDICI – La morte di Davide Astori è un ferita ancora aperta per tutto il calcio italiano. Oggi emergono nuovi e inquietanti indizi nell’inchiesta aperta dalla procura di Firenze volta ad accertare le cause della morte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti due medici di strutture volte ad accertare l’idoneità sportiva, una con sede a Cagliari l’altra a Firenze, sono attualmente indagati per omicidio colposo.

ASTORI IDONEITA’ INDAGINI – Da quanto emerge dalle indagini infatti l’ultima cartella clinica di Astori presenterebbe una extrasistola a due morfologie: una piccola malformazione del cuore che forse, se notata per tempo, avrebbe potuto salvare la vita al difensore viola.