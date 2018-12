Morte Pulici, il cordoglio della S.S. Lazio: “Il club si unisce al dolore della famiglia. Domani squadra con il lutto al braccio”

MORTE PULICI LAZIO – La scomparsa di Felice Pulici lascia un grande vuoto nell’ambiente biancoceleste. Il portierone dello scudetto del ’74 si è spento questa mattina, alla soglia dei 73 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 22 dicembre). A portarlo via una brutta malattia, contro la quale combatteva già da diverso tempo. Pulici era stato colpito da un tumore del sangue e da alcuni mesi era ricoverato al Policlinico di Roma. Rimasto legato ai colori della Lazio, Felice è stato sempre un grande tifoso, uno di quelli con il sangue biancoceleste nelle vene.

IL CORDOGLIO – La società ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia attraverso un comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Felice Pulici, portiere della squadra biancoceleste che nel 1974 vinse il primo storico Scudetto. Il Club si unisce al dolore della famiglia. La S.S. Lazio comunica, inoltre, che domani, in occasione della gara Atalanta-Lazio, la formazione biancoceleste indosserà un lutto al braccio in ricordo ed in memoria di Felice Pulici.