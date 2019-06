Muniz (tecnico Malaga): “Jony ha giocato a livelli pazzeschi all’Alaves”

JONY MALAGA – L’esterno di proprietà del Malaga Jony, sembra sempre più vicino alla Lazio. Il tecnico degli spagnoli ha commentato così l’imminente addio del classe 1991, in un’intervista rilasciata ad El Comercio.

JONY – “Ha giocato a livelli pazzeschi all’Alavés, figuriamoci cosa avrebbe potuto fare in Segunda División. Sarebbe stato un lusso. Qui in passato non si è adattato e non è riuscito a sfondare come voleva. Nessuno mette in discussione la sua qualità, ma al Malaga ci sono pressioni e sono esigenti. Tra l’altro non è facile allontanarsi da casa, lo dico per esperienza perché arrivai al Rayo molto giovane. Molto dipende dalla fiducia che ha il giocatore nel poter maturare”.