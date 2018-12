Napoli, Albiol: “Se siamo sempre in alto è merito nostro. Roma e Lazio stanno soffrendo…”

NAPOLI ALBIOL – Raul Albiol, autore del gol del Napoli contro la Spal, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del match e non solo: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – “Le palle inattive sono molto importanti in queste gare in cui non si riesce a far gol, è importante vincere anche così, gli ultimi minuti abbiamo sofferto un po’, dovevamo fare il secondo gol perché poi può bastare una distrazione per pareggiare, Alex in quell’occasione ha fatto una bella parata, l’importante comunque era vincere”

MOMENTO – “È difficile viaggiare tanti anni di fila con questa media, stare a questo livello, Roma e Lazio stiamo vedendo che stanno soffrendo, insomma se siamo sempre lì a lottare è merito nostro.”

JUVENTUS – ” La Juve non sbaglia mai, è difficile restare in scia ma ci proviamo, intanto dobbiamo pensare a vincere le ultime 2 di andata. “

EUROPA LEAGUE – “Sull’Europa League? Sappiamo che è una competizione lunga con tante squadre, tutti pensano che possiamo vincerla facile, ma dobbiamo guardare partita dopo partita”.