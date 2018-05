NAPOLI, Ancelotti ha firmato, e De Laurentiis “esonera” Sarri sui social

NAPOLI ANCELOTTI – Dopo l’incontro di questa mattina nella sede della Filmauro a Roma tra Ancelotti e De Laurentiis, arriva la notizia della firma. Secondo il ‘Corriere della Sera’ l’ex Bayern Monaco avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 3 anni. Il contratto verrà però depositato solamente il prossimo 1 giugno, giorno in cui De Laurentiis risolverà ufficialmente il contratto con Sarri e Ancelotti con il Bayern Monaco.

NAPOLI SARRI – Intanto, in attesa dell’esonero di Maurizio Sarri, De Laurentiis ha già risolto il rapporto con lui sui social. Il presidente del Napoli ha infatti scritto un lungo messaggio d’addio su Twitter rivolto all’ormai ex allenatore azzurro. Queste le sue parole: “Ringrazio Maurizio Sarri per la preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio. Aurelio De Laurentiis”.