Napoli-Cagliari il ds degli isolani Carli: “Rigore assurdo, il Var sta diventando una barzelletta”

NAPOLI CAGLIARI CARLI – Nella serata di ieri, il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 2-1, grazie ad un rigore concesso nel recupero. Questa decisione ha scatenato non poche polemiche da parte dei sardi. Il ds degli isolani Carli, è intervenuto ai microfoni di Sky per manifestare il proprio disappunto.

VAR – “Tanto non interessa a nessuno di questa cosa successa a noi, a meno che non si faccia uno show. È stato dato un rigore assurdo, come fai a capire se il tocco sia dentro o fuori? Per me è fuori. Se il Var vogliamo farlo diventare una barzelletta continuiamo così. Il Var è uno strumento straordinario, ma non quando viene usato in questo modo. Mi dovete spiegare perché il Var deve prendersi questa responsabilità. Si parla di un centimetro, non c’è nessuna certezza geometrica. Sono incavolato sia con l’arbitro Chiffi che col Var Mariani, che ha fatto una cosa assurda. Mi rompono le scatole gli arbitri quando diventano protagonisti, ci sentiamo presi in giro. Se prendi una decisione del genere significa che vuoi fare il fenomeno!”.