NAPOLI. De Laurentiis: “Inizio campionato difficile, ma abbiamo fiducia”

SORTEGGI CALENDARIO DE LAURENTIIS – Aurelio de Laurentiis, patron del Napoli, ha commentato al sito ufficiale del club e a Mediaset Premium i sorteggi per il calendario del prossimo campionato, che li vedrà impegnati nella prima gara in trasferta contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni.

INIZIO CAMPIONATO – “Inizio campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità. L’avvio è oggettivamente difficile, però non credo sia il caso di preoccuparsi perchè sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti. Con Carlo vogliamo creare una nuova era non solo per il Napoli ma per il calcio italiano. Forse è anche un vantaggio incontrare subito certe squadre, all’inizio potrebbero essere più deboli. Ma la cosa che mi interessa sarebbe quella di spettacolarizzare l’evento, deve essere più emozionante per chi guarda, con un’estrazione in diretta: potrebbero interpellarci su queste cose. Credo che il sorteggio vada tolto alla Lega Calcio. Avevo chiesto più attenzione per le 4 squadre che giocheranno la Champions League, è stato fatto solo parzialmente”.