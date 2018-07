NAPOLI. Fabian Ruiz: “Ronaldo? Nessuno è imbattibile. Mi volevano in tanti, ma…”

NAPOLI FABIAN RUIZ – Era un obiettivo concreto della Lazio, ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto: Fabian Ruiz è infatti stato acquistato dal Napoli che esordirà, guarda caso, proprio contro i biancocelesti nella prima gara della prossima stagione. Il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, svelando le motivazioni che lo hanno portato a scegliere il club partenopeo.

NAPOLI – “Il Napoli è una grande squadra e avrò l’opportunità di giocare in un campionato che sta crescendo ancor di più per prestigio. Mi volevano in tanti, pure in Spagna. Il club azzurro è stato il più deciso: si è mosso per primo, ha pagato clausola, mi ha fatto sentire desiderato e importante.”

ANCELOTTI – Ancelotti? Lui è uno dei migliori tecnici del mondo, ha vinto dappertutto, allena solo le squadre top. L’opportunità di lavorare con lui ha rafforzato la mia decisione di venire al Napoli. Ronaldo? Proviene da un altro pianeta, come Messi. Il calcio rimane per fortuna sport di squadra, non individuale.”

RONALDO – “Nessuno è imbattibile: nemmeno Cristiano. Io ho appena iniziato la mia strada e devo solo continuare a crescere. Mi stanno dando una bella mano i miei connazionali, Albiol e Callejon. Ho trovato un gruppo unito e con tanti campioni, sono certo lotteremo alla pari con ogni avversario.”

RUOLO – “Nel Napoli c’è tanta concorrenza, soprattutto a centrocampo. Dovrò dare il meglio di me per essere all’altezza di Hamsik, Zielinski, Allan, Diawara…”.