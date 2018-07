NAPOLI. Ghoulam salta la Lazio, ma Ancelotti recupera un centrocampista

NAPOLI INFORTUNATI ZIELINSKI GHOULAM – Mancano tre settimane all’inizio del campionato e il Napoli, primo avversario della Lazio, potrebbe ritrovare una pedina molto importante a centrocampo per il match dell’Olimpico. Si tratta di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è attualmente infortunato ma, come riferito a Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Massimo Ugolini, dovrebbe tornare a disposizione di Ancelotti per la prima di campionato contro gli uomini di Inzaghi. Ghoulam invece, altro infortunato in casa azzurra, ne avrà ancora per due mesi e, di conseguenza, salterà l’esordio contro la Lazio.