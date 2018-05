NAPOLI. Inzaghi nella lista dei possibili sostituti di Sarri: l’indiscrezione

LAZIO INZAGHI NAPOLI ALLENATORE – Fare bene al primo anno in serie A è difficile, ma ripetersi e migliorarsi è un qualcosa di eccezionale. Le due panchine di Inzaghi alla Lazio, durante le quali il mister ha infranto ogni tipo di record, hanno fatto drizzare le orecchie a molti dirigenti di club italiani, in primis al Napoli di Aurelio de Laurentiis che, secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe inserito l’allenatore biancoceleste nell’elenco dei possibili sostituti del tecnico toscano. Il patron azzurro, scrive il quotidiano, avrebbe contattato personalmente il tecnico piacentino che non avrebbe chiuso le porte al Napoli ma neppure spalancate visto il forte legame che lo lega alla Lazio glielo impedisce. D’altronde, lo stesso Inzaghi, ha ribadito di sentirsi a casa nella Capitale: “Voglio rimanere qui a lungo.”