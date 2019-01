Napoli-Lazio, avanti con il 3-5-1-1. Zappacosta trattativa complicata. Cáceres verso il Brasile, Durmisi e Badelj in uscita

NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 17 gennaio, la Lazio è pronta a tornare in campo in campionato. I biancocelesti scenderanno in campo domenica sera contro il Napoli, e ad arbitrare il match sarà Gianluca Rocchi. Ma come di consueto andiamo a riassumere tutte news di questa giornata.

NAPOLI LAZIO – Mentre Inzaghi continuerà con il 3-5-1-1, Ancelotti oltre agli squalificati, dovrà far a meno anche di alcuni infortunati. Koulibaly, invece saprà solo domani se potrà prendere parte dell’incontro. La gara del San Paolo vedrà di fronte i due fantasisti spagnoli Luis Alberto e Callejon. I biancoblu inoltre molto probabilmente dovranno far a meno dei propri tifosi.

MERCATO – Mentre la trattativa per Zappacosta si fa sempre più difficile, il mercato dei capitolini si concentra sulle uscite. Se Cáceres,Durmisi e Badelj sono sempre più con le valigie in mano, dall’Inghilterra rimbalza la voce di un possibile interessamento del Liverpool per Immobile. Minala invece, torna alla salernitana. Infine Wesley resterà al Bruges fino a fine stagione.

ALTRE NEWS – Depositati in Figc nuovi documenti per lo scudetto del 1915. Per gli ex Lopez e Wilson, quella con gli azzurri sarà una gara difficile. Mentre Pellegrini assicura che il quarto posto non è a rischio per la Roma, De Martino si è espresso in merito ai presunti cori razzisti. Infine Inter-Lazio si giocherà senza tifosi nerazzurri.