Napoli-Lazio, spunta la frase di Immobile verso la panchina…

NAPOLI LAZIO IMMOBILE – Ciro Immobile e la domanda alla panchina. Come riporta il Corriere dello Sport, il bomber biancoceleste, durante la gara contro il Napoli avrebbe rivolto alla panchina una domanda: “Ma non dovevamo essere più offensivi?”, frase raccolta dal labiale del giocatore dalla tv. L’ingresso di Correa, poi, non è bastato per rimontare i due gol di svantaggio.