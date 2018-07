NAPOLI. Milik: “Ho rispetto per la Lazio, ma non temiamo nessuno”

MILIK NAPOLI – Dopo due stagioni piuttosto sfortunate, Milik è pronto a prendersi Napoli e la Serie A. Con un nuovo campionato alle porte, l’attaccante polacco non si fa spaventare dalla concorrenza di Cristiano Ronaldo, Dzeko, Icardi e neppure Immobile. Ai microfoni de ‘Il mattino’ Milik ha rilasciato dichiarazioni anche sulle avversarie che in campionato daranno filo da torcere al suo Napoli, compresa la Lazio.

MILIK SERIE A – “Ho tanto rispetto per squadre come Juve, Inter e Roma che sono forti, ma anche Milan e Lazio. Noi, però, non dobbiamo temere nessuno perché siamo il Napoli e vogliamo vincere”.