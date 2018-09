NAZIONALE. Costacurta: “Iniziamo una storia diversa da quella dell’ultimo anno. Ripartiamo!”

NAZIONALE ITALIA COSTACURTA – Torna in campo la Nazionale, che in panchina vede al primo impegno ufficiale il neo ct Roberto Mancini. L’Italia, stasera a Bologna, sfida la Polonia nel match valido per la Uefa Nations League. Poco prima del match il sub commissario della FIGC Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky: ecco le sue dichiarazioni.

NAZIONALE – “Dev’essere una storia diversa da quella dell’ultimo anno. Spero che tutti noi si riesca a dimenticare cosa è successo e ripartire. Ho avuto l’impressione che si sia massacrato il calcio italiano: forse gli svedesi non erano poi così scarsi. Ci sono delle vie da seguire. Roberto è stato chiaro: ha detto che vuole che la squadra giochi bene, vinca e abbia coraggio. Stasera è importante vincere, giochiamo contro una squadra atletica e con più minuti nelle gambe. Lo abbiamo visto con l’Under 21 ieri: può diventare complicato. Però noi sappiamo cosa vogliamo fare e vogliamo tornare a vincere”

POCHI ITALIANI GIOVANI – “Sarebbe bello non preoccuparsi, invece secondo me c’è da preoccuparsi. Quel problema c’è, però io in questi 3-4 mesi ho vissuto anche le nazionali giovanili, penso che tra poco tanti giocatori italiani giocheranno. Ho tanta fiducia, c’è qualità e aumenteranno gli italiani che giocheranno. Non so se abbastanza per tornare a vincere, ma per togliersi delle soddisfazioni questo sì”.

FASCIA DA CAPITANO – “Il mio pensiero è che quella regola sia sbagliata. Io credo che la fascia da capitano debba essere quella che ogni capitano desidera. C’è una regola: io ho giocato con Davide (Astori, ndr) e credo che anche lui direbbe di rispettare le regole. In Italia siamo abituati a pensare alla sensibilità. Una regola c’è: lavoreremo con la lega per cambiarla, ma intanto c’è, perché non rispettarla? Poi lavoreremo per cambiarla perché è sbagliata, ma intanto c’è”.