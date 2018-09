NAZIONALE. Immobile: “Offensivamente possiamo fare di più. Ruolo? Lo decide il mister”

IMMOBILE NAZIONALE PORTOGALLO – Ciro Immobile è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Portogallo. Insieme a lui ha preso la parola anche il ct della Nazionale Azzurra Mancini.

RUOLO – “Lo decide il mister, ma è tutto nella testa. Quando scendi in campo l’importante è che ci sia determinazione per fare bene. L’affiatamento è solo per aiutare i compagni che stanno vicino a te, che siano due o uno”.

TIRI IN PORTA – “Nel secondo tempo la Polonia non riusciva a salire con tre tiri in porta. Lewandowski? Secondo me è il più forte attaccante, ma secondo me ha fatto solo un tiro in porta. Dal punto di vista difensivo abbiamo sbagliato qualcosa, offensivamente possiamo fare di più”.

CRISTIANO RONALDO – “Gli stimoli ci sono comunque, affrontiamo una grande nazionale”.