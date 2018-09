NAZIONALE. Italia-Polonia, presenza con record per Bonucci (FOTO)

NAZIONALE ITALIA POLONIA BONUCCI – L’Italia dell’era Mancini debutta nell’Uefa Nations League. L’importante gara della Nazionale, impegnata con la Polonia, coincide con uno storico record a firma di Leonardo Bonucci: il difensore juventino, in campo dal 1′ minuto, sale a quota 81 presenze con gli azzurri, agganciando all’undicesimo posto mostri sacri del nostro calcio come Baresi, Bergomi e Tardelli.

81 – Leonardo #Bonucci collects tonight his 81st appearance for Italy, becoming the 11th most capped player for the Azzurri alongside Franco Baresi, Giuseppe Bergomi and Marco Tardelli. Column. #ItalyPoland #NationsLeague pic.twitter.com/zVRKHww1EK

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 7, 2018