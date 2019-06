NAZIONALE, Mancini: “Contro la Bosnia farò alcuni cambi, ci mancano i gol degli attaccanti”

NAZIONALE CONFERENZA MANCINI – Dopo la bella e convincente vittoria per 3 a 0 sul campo della Grecia, la Nazionale italiana torna in campo domani, a Torino, per sfidare la Bosnia. Gli azzurri, con una vittoria, potrebbero fare un considerevole passo in avanti verso la qualificazione ai prossimi Europei: il ct, Roberto Mancini, ha presentato i temi della sfida in conferenza stampa alla vigilia del match.

FORMAZIONE – “Ci saranno dei cambi, ma non tantissimi. Dobbiamo fare allenamento oggi, non siamo ancora riusciti a valutare. Ci mancano i gol degli attaccanti, ma credo arriveranno. A me serve che la squadra giochi bene, esprima cose buone. Penso che in una squadra i gol dell’attaccante diventano decisivi nelle gare importanti. Ci vogliono anche quelli, ma per esempio Belotti ad Atene ha fatto bene con gli assist”.

CT NAZIONALE – “Io sono qui perché mi diverto, mi piace allenare i ragazzi, sono tutti calciatori bravi, di qualità. È un piacere. Le scelte? È il tasto più dolente, perché dovremo fare una scelta e dovremo cambiare. Sono tutti giocatori talmente bravi che non è così semplice decidere. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno male, l’Italia che non si è qualificata al Mondiale era forte. Sono momenti che accadono. Credo che dopo la delusione c’è stata una spinta in più, qualcosa di diverso e più bello”.

ALLENATORI ITALIANI – “Sarri e Conte? Ho sempre pensato che gli allenatori italiani siano a livello tattico i più bravi, per tutto quello che Coverciano insegna. Se tutti gli allenatori italiani sono in Italia è un bene”.