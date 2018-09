NAZIONALE. Mancini rivoluziona l’attacco: a Lisbona spazio a Immobile e Chiesa

NAZIONALE IMMOBILE – Dopo la gara contro la Polonia passata in panchina, Immobile potrebbe scendere in campo titolare nel match a Lisbona. Ciro, secondo il Corriere dello Sport, andrebbe a sostituire l’acciaccato Mario Balotelli (non brillante al Dall’Ara), mentre Chiesa potrebbe prendere il posto di Insigne. In dubbio anche Bernardeschi, al suo posto il ct azzurro potrebbe schierare Berardi. Insomma, una vera e propria rivoluzione in attacco: domani, in Portogallo, potremmo aspettarci un’altra Italia rispetto a quella vista a Bologna.

A.M.