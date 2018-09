NAZIONALE. Nel pomeriggio partenza per Lisbona, speranza per Immobile

NAZIONALE LISBONA – Gli Azzurri sono a Casteldebole per l’ultimo allenamento prima della partenza per Lisbona. Seduta di rifinitura mattutina in vista della seconda partita di Nations League, domani allo Stadio da Luz contro il Portogallo. Balotelli ha lavorato in palestra, Immobile scalda i motori. Nel pomeriggio la partenza per Lisbona, la conferenza stampa di Mancini e’ prevista alle 21.