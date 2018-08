NAZIONALE. Roberto Mancini vuole Luiz Felipe in azzurro

NAZIONALE LAZIO LUIZ FELIPE ROBERTO MANCINI – Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha messo gli occhi su un difensore della Lazio da inserire della rosa azzurra: si tratta di Luiz Felipe, 21 anni, rappresenta una delle rivelazioni della scorsa stagione della Lazio. Il ragazzo classe 1997, col tempo, ha saputo conquistare la fiducia di mister Inzaghi riuscendo persino a risultare tra i titolari. Come sostiene Globo, il ragazzo brasiliano, possedendo il doppio passaporto, potrebbe far parte benissimo del nuovo progetto degli azzurri tanto da portare lo stesso Mancini, tramite la FIGC, ad informare la società di Lotito di questa scelta. Se il difensore biancoceleste dovesse disputare la partita dell’Italia contro la Polonia il prossimo 7 settembre, in occasione della Nations League, allora non potrebbe più vestire la maglia verdeoro dove lo stesso allenatore Tite è molto interessato al giocatore.