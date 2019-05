Nazionale U21, c’è anche Murgia tra i 26 giocatori convocati per il pre-ritiro di Roma

NAZIONALE U21 CONVOCAZIONI – Il ct della Nazionale U21, Gigi Di Biagio ha convocato 26 giocatori per un pre ritiro che si svolgerà a Roma: l’obiettivo è selezionare i ragazzi che disputeranno il prossimo Europeo di categoria, in programma dal 16 al 30 giugno. La preparazione inizierà mercoledì 29. Il 6 giugno, poi, verrà comunicata la lista ufficiale con i 23 convocati per l’Europeo nel quale gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo A insieme a Spagna, Polonia e Belgio. Questo l’elenco dei 26 per il pre-ritiro.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento).



Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo ), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari).



Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone).



Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).