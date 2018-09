NAZIONALE. Ventura: “Spero che Mancini faccia bene. Difficile smaltire la delusione dei Mondiali”

VENTURA NAZIONALE – Non è terminata bene l’avventura di Ventura sulla panchina dell’Italia. L’ex ct azzurro, reduce dal fallimento di non essere riuscito a portare l’Italia ai Mondiali, si è preso del tempo per ripartire. A Radio Anch’io Sport Ventura ha raccontato qualche aneddoto sulla sua esperienza in Nazionale e ha parlato del futuro.

ITALIA POLONIA – “La seguirò con passione, da grande tifoso, l’azzurro per me è un valore che pesa. Spero che Mancini abbia la possibilità di lavorare su un materiale che c’è. I nostri giovani giocano poco e fanno poche coppe internazionali, però continuo a sostenere che c’è un’infornata incredibile di potenziali grandi talenti, e quando inizieranno a esprimersi sarà un bene per il futuro dell’Italia”.

ESCLUSIONE MONDIALE – “È difficile smaltire la delusione, quanto successo è qualcosa di epocale. È un discorso però che ho chiuso, ho voglia di riaprirne uno nuovo. Mi hanno sempre insegnato che nel calcio si vince in 11 e si perde in 11 sono una persona con la coscienza a posto e professionale. Tavecchio? Non l’ho mai più sentito, e mi fermo qui. Dopo Italia-Svezia non vado più all’Ikea”.