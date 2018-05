Nesta: “All’Olimpico l’Inter farà grande fatica. Ok Mancini per la Nazionale”

LAZIO INTER NESTA MANCINI – L’ex capitano biancoceleste Alessandro Nesta, da poco tornato in Italia nelle vesti di allenatore del Perugia, prima vera esperienza nel calcio che conta, ha parlato dell’attesissima sfida tra Lazio ed Inter e del futuro della Nazionale italiana di Roberto Mancini ai microfoni di ‘Mediaset Premium’: “Lazio-Inter è una partita secca, in palio c’è tantissimo. La Lazio gioca in casa, con un grande pubblico, e l’Inter farà fatica”.

MANCINI – “Mancini ha un’immagine importante ed è un allenatore importante. Al nostro calcio serve un allenatore bravo, ma anche una faccia credibile e lui ha dimostrato di essere un grande allenatore con una faccia positiva che può rappresentare la Nazionale e la nostra storia“.