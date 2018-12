Lotito fa gli auguri, Patric risponde alla Curva. Bologna-Lazio a Pairetto, domani la conferenza di Inzaghi

NEWS DELLA GIORNATA – Il Natale è alle porte ma la Lazio non si ferma. Luis Alberto e Leiva sono pronti per il match di Santo Stefano, mentre resta da valutare Badelj. Domani Inzaghi sarà in conferenza alle 17, mentre sui social impazzano gli auguri dei suoi ragazzi. “Speriamo di conservare il quarto posto. Solo uniti si vince”, le parole di Lotito che ha augurato un buon Natale a tutti i tifosi. Patric torna sullo striscione a lui dedicato dalla Nord: “Pensate quello che volete, io continuo per la mia strada”. Infine Canigiani ha parlato dell’ultima dell’anno contro i granata: “Con il Torino prezzi bassi. Sarà attivo il bus sharing”, ha annunciato.

QUI BOLOGNA – Sarà Pairetto a dirigere il match del 26 dicembre: Inzaghi potrà contare su Pulgar e Poli, entrambi probabilmente rientreranno tra i convocati. Assente Falcinelli fermo per un’influenza. A differenza di Simone, nessuna conferenza stampa pre-partita, ma un video di presentazione della gara.

ZONA EUROPA e DIRITTI TV – Castillejo torna a parlare della sfida per l’Europa contro la Lazio: “Andare in Champions? Sicuramente sì. Siamo una famiglia grazie al mister e alla fine le squadre compatte e le grandi famiglie ottengono risultati”. Il portale Calcio e Finanza ha pubblicato una proiezione dei dati per il triennio 2018/2021 per quanto concerne i diritti tv. La Lazio è al sesto posto con 68, 3 milioni di ricavi, dopo Napoli e Roma a 77,0 e 71,4..

IL RESTO DELLE NEWS – Crespo sarà l’ambasciatore della finale di Europa League il prossimo 29 Maggio allo Stadio Olimpico di Baku (Azerbaijan). Brutte notizie invece per un altro ex: Onazi può parlare di stagione finita a causa della rottura del tendine d’Achille durante il match in casa di domenica contro il Rizespor.