Prove tattiche anti-Samp, il Giudice Sportivo non sanziona i cori di Milan-Lazio. E sul mercato…

NEWS DELLA GIORNATA – Meno due alla partita con la Sampdoria e via alle prove tattiche a Formello. Avanti con il 3-5-2 senza Luis Alberto e Milinkovic, entrambi squalificati. Toccherà a Maresca arbitrare la gara: precedenti positivi con il fischietto napoletano.

COPPA ITALIA – Nessuna sanzione in merito ai cori razzisti di Milan-Lazio, solo un’ammenda di € 1.500 a causa della simulazione in area di rigore per Caicedo. Intanto la Lega Serie A ha reso note le informazioni sull’acquisto dei biglietti per Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 15 maggio. Canigiani ha commentato: “Per la finale ci sarà una prelazione, in campo scenderemo con una maglia dedicata”.

MERCATO E ALTRE NEWS – La Lazio è ancora interessata a Kenny Lala, mentre l’ex Bergodi parla del giocatore finito nel mirino dei biancocelesti Bancu. Secondo stage per la Nazionale di Roberto Mancini. Il Commissario tecnico ha convocato oggi 35 calciatori: tra i tanti c’è anche il laziale Cataldi. Per il Premio Gentleman, in lizza anche un laziale: si tratta di Acerbi. Sui social Lukaku torna a parlare su Instagram, mentre Felipe Anderson pubblica una foto a tinte biancocelesti.

Michela Santoboni