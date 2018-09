NEWS DELLA GIORNATA. La Lazio torna ad allenarsi. Lulic pronto a spostarsi sulla destra. Domani parte la vendita dei biglietti per il derby

NEWS DELLA GIORNATA – Oggi la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Inzaghi ha ritrovato il suo gruppo privo di nove nazionali. il tecnico biancoceleste ha parlato questa mattina sulle frequenze di Radio Rai Sport. Lo stesso tecnico che starebbe pensando ad un cambiamento sulle fasce, posizionando Lulic sulla destra. Gli mancherà invece il suo bomber Immobile, convocato da Mancini in azzurro.

FUTURO – Oltre agli adeguamenti di contratto di Immobile e Milinkovic la Lazio ha intenzione di adeguare anche il contratto di Luis Alberto. Futuro nel calcio anche per un ex capitano biancoceleste che ha deciso di rimettersi in gioco, Ledesma infatti ha deciso di ricominciare dalla Serie C. Il derby del 29 settembre si avvicina e la Lazio da domani metterà in vendita i tagliandi per la stracittadina. Parla infine un grandissimo del calcio, Rivaldo, su un suo connazionale, ex Lazio.