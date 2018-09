NEWS DELLA GIORNATA – Parte la vendita dei biglietti per il derby! Parla l’agente di Milinkovic, Immobile grida: “Forza Azzurri”

NEWS DELLA GIORNATA – Continua la settimana che non porterà impegni per la Lazio a causa della sosta per la Nazionale. Tuttavia a Formello il gruppo rimasto continua ad allenarsi agli ordini di mister Inzaghi in preparazione di un’amichevole prevista per sabato mattina. È partita la vendita dei biglietti per il derby Roma-Lazio del prossimo 29 settembre. Mentre è fissata per domani la vendita dei mini-abbonamenti dedicati al girone di Europa League.

I PROTAGONISTI – Francesco Acerbi ha già preso il posto di de Vrij nel cuore dei tifosi biancocelesti e lo sta dimostrando con queste prime buone prestazioni di livello. Cambiando reparto ha parlato l’agente di Milinkovic-Savic, mentre Immobile continua a macinare record su record.

DICHIARAZIONI – Sempre ottimista l’ex telecronista RAI, e tifosissimo laziale, Riccardo Cucchi. Immobile si è già calato a pieno nella realtà azzurra e lo dimostra via Social. Garlaschelli invece, protagonista del primo storico scudetto, tesse le lodi di Luis Alberto.