Nicchi: “La sala Var sarà qualcosa di unico al mondo, ed gli arbitri potrebbero parlare a fine partita”

NICCHI VAR – Questo pomeriggio il presidente dell’Aia Marcello Nicchi è intervenuto alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Enzo Bearzot”. L’ex arbitro ha annunciato la nuova “sala Var” ed anche altre novità. Queste le sue parole riportate dall’Ansa.

SALA VAR – “La sala Var sarà qualcosa di unico al mondo,ci sarà una grande visibilità per gli arbitri ma di tutto il calcio italiano. Corriamo per arrivare primi, non secondi”.

ARBITRI DOPO PARTITA – “Se parleranno gli arbitri dopo le partite? Quando avremo la sala Var…”.