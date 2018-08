NUMERI E CURIOSITA’. Lazio-Napoli, la partita delle prime volte: da Dazn alle pedane per i capi-ultras

NUMERI E CURIOSITA’ – Sarà un inizio da brividi per Lazio e Napoli. Alla prima di campionato, di sabato 18 agosto, si sfidano le compagini di Inzaghi e del neo tecnico azzurro Ancelotti, all’esordio assoluto con il club campano in Serie A. C’è attesa per questa prima giornata che promette già emozioni in quel di Roma: il primo vero big match del campionato è proprio quello dell’Olimpico, con due squadre uscite da prestazioni non del tutto convincenti nelle amichevoli estive. Ma senza dubbio sarà la partita delle prime volte: dalla piattaforma su cui vedere la partita, alle pedane disposte per i cosiddetti “lanciatori di cori”.

DALLA RIVOLUZIONE IN TV… – Cinque giorni a Lazio-Napoli, prima partita di campionato per il Napoli ed esordio assoluto di Dazn come licenziataria dei diritti della Serie A.

I device abilitati spaziano dai pc alle Smart Tv. Questa la lista completa:

– da pc online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

– su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

– su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

– su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

– sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Prima dell’inizio del campionato, inoltre, l’app di Dazn sarà integrata su Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet, su Sky Q e sulle Smart Tv marchiate Panasonic. Sarà possibile associare sei device per ogni account, e due di questi potranno essere usati contemporaneamente. Il primo mese sarà gratuito.

… A QUELLA IN CURVA – Da sabato parte anche la sperimentazione in curva con le nuove pedane aggiunte all’Olimpico qualche giorno fa. La Questura ha approvato e proposto l’installazione di alcuni palchi per gli ultras all’Olimpico. Anche l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive ha aderito all’iniziativa: si tratta di pedane su cui saliranno due capi-ultras alla volta. In tutto quattro spazi, l’accesso sarà nominativo e stringente. I nomi possono essere cambiati per ogni gara ma vanno sempre comunicati, come riporta Repubblica.it. Appuntamento in Curva Nord, sabato 18 agosto alle ore 20.30 per Lazio-Napoli, la partita delle prime volte.