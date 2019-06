Numeri e curiosità, Lazio imbattibile sulla fasta sinistra

LAZIO FASCIA SINISTRA – La stagione è finita, ma i numeri continuano a parlare. Di Lazio, soprattutto, che ha macinato record su record anche quest’anno. In una delle speciali classifiche stilate a fine campionato, La Lazio risulta essere al primo posto alla voce “attacchi da sinistra a partita” con il 42%. In seconda posizione c’è in Napoli con il 41%, seguito dal Parma con la stessa percentuale.

LE ALTRE – Al quarto posto Inter e Juventus col 38%. La fascia sinistra ha regalato le azioni più pericolose della stagione biancoceleste, motivo per cui la dirigenza penserà a rinforzare l’altra fascia.