NUMERI E CURIOSITÀ. Lazio-Sassuolo, i precedenti sorridono ai biancocelesti: e l’ultima volta all’Olimpico…

NUMERI E CURIOSITÀ LAZIO SASSUOLO – La Lazio ha solo un obbligo contro il Sassuolo: quello di tornare alla vittoria. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta con la Spal, devono ottenere i 3 punti per sperare ancora in un posto in Champions League. La squadra di Inzaghi ha dalla sua i precedenti: in passato, infatti, contro gli emiliani si sono registrate delle belle vittorie.

I PRECEDENTI TOTALI – Sono 11 le sfide totali giocate tra Lazio e Sassuolo. La squadra biancoceleste ha vinto 7 di queste gare, mentre 2 sono i pareggi e 2 le vittorie degli emiliani. Tanti sono i gol: 26 quelli della Lazio, 14 quelli del Sassuolo.

I PRECEDENTI ALL’OLIMPICO – In casa biancoceleste si sono giocate 5 sfide. La Lazio ha ottenuto per 4 volte i 3 punti, mentre una volta è stata sconfitta. I gol anche questa volta sono a favore della squadra biancoceleste: 14 contro gli 8 degli ospiti.

L’ULTIMA VOLTA… – L’ultima volta la Lazio ha ottenuto una vittoria straordinaria all’Olimpico: un 6-1 da sogno, firmato da Luis Alberto, Parolo, De Vrij e Immobile. Resta solo da ripetere l’impresa.

Josephine Carinci