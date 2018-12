OCCHIO AL FISCHIETTO. Lazio-Torino, ecco chi dirigerà il match

OCCHIO AL FISCHIETTO LAZIO TORINO – Neanche il tempo di godersi la vittoria col Bologna che la Lazio è chiamata all’ultimo, importante, impegno dell’anno. Sabato, all’Olimpico di Roma, i biancocelesti affrontano il Torino per chiudere al meglio il 2018. A dirigere il match sarà il sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, con Orsato alla Var.

I PRECEDENTI – Irrati ha diretto la Lazio in quindici occasioni: il bilancio dei precedenti è favorevole di poco ai capitolini, che hanno vinto in sette di questi match, pareggiato in due e perso in sei. L’ultimo incrocio risale al 29 ottobre scorso, giorno in cui il fischietto toscano diresse Lazio-Inter, valida per la decima giornata dell’edizione Serie A TIM. Nella passata stagione, invece, il direttore di gara gestì Torino–Lazio del 29 aprile, quando un gol di Milinkovic regalò la vittoria ai suoi.

LAZIO – TORINO

IRRATI

PERETTI – SCHENONE

IV: NASCA

VAR: ORSATO

AVAR: COSTANZO