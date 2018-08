Orsi: “Lazio-Napoli? Sarà una grande partita. Finirà…”

ORSI LAZIO INTERVISTA – E’ tutto pronto per la nuova stagione. Fernando Orsi, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato della Lazio che affronterà il Napoli alla prima di campionato: “Napoli e Lazio hanno fatto un pre-campionato non proprio eccelso, se dovessi dare un pronostico punterei sul pareggio. La Lazio gioca in casa, il Napoli ha cambiato l’allenatore, mi aspetto una gran bella partita nonostante i biancocelesti abbiano delle defezioni importanti”.