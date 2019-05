PAIDEIA, controlli in serata per Milinkovic: filtra ottimismo

PAIDEIA MILINKOVIC – Milinkovic ha voglia di tornare in campo il prima possibile e proprio per questo il serbo non si ferma mai. Neanche di Primo maggio. Il giocatore della Lazio, infatti, si è recato nel tardo pomeriggio in Paideia per sottoporsi a nuovi controlli e monitorare lo stato di recupero dal doppio infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Milanalla caviglia e al ginocchio. Poco meno di un’ora all’interno della clinica: gli esami di oggi hanno confermato l’assenza di lesioni ai legamenti. I test in settimana sono andati bene e il protocollo di fisioterapia è stato intensificato con sedute in piscina e lavoro senza carichi. Dalla Paideia filtra dunque ottimismo: Milinkovic, però, difficilmente tornerà in campo prima della Finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.