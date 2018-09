PAIDEIA. Controlli per Berisha, probabile rientro dopo la sosta

PAIDEIA BERISHA – Valon Berisha ha voglia di cominciare la sua avventura nella Capitale. Il kosovaro, fermatosi durante il ritiro pre-season ad Auronzo di Cadore per un infortunio che si è rivelato più grave del previsto, risulta ancora tra gli indisponibili di Inzaghi, ma starebbe recuperando dalla lesione al quadricipite. Stamane, puntuale alle ore 9.00, il centrocampista si è presentato in Paideia per sottoporsi ai controlli di rito: per l’ex Salisburgo il debutto è previsto dopo la sosta, quando la Lazio affronterà l’Empoli. I tifosi, che hanno accolto con entusiasmo il suo arrivo in biancoceleste, non vedono l’ora di vederlo all’opera.