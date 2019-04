PAIDEIA, controlli strumentali per Milinkovic: “Sto bene, ora vediamo” (FOTO)

PAIDEIA CONTROLLI – Giornata di controlli in Paideia per Sergej Milinkovic Savic. Il serbo, che ieri ha rimediato una doppia distorsione durante il match contro il Milan, è stato costretto all’uscita anzitempo dal campo. Il dolore fisico non ha però impedito al centrocampista di festeggiare la vittoria sul Milan e la qualificazione alla finale di Coppa Italia, appuntamento che il classe ’95 non vuole assolutamente saltare.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Puntuale, alle 13.00, Sergej si è recato in Paideia senza stampelle né tutore per dei controlli strumentali volti ad identificare l’entità del danno: il serbo non ci sarà domenica contro la Sampdoria per squalifica, ma spera di recuperare il prima possibile. “Sto bene, ora vediamo” le poche parole del calciatore all’entrata in struttura.