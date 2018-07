PAIDEIA. Correa, Badelj e Milinkovic alle visite mediche (FOTO e VIDEO)

VISITE MEDICHE LAZIO – Manca poco all’inizio della nuova stagione e la Lazio sta definendo gli ultimi acquisti: gli ultimi arrivati sono Correa e Badelj. I nuovi acquisti, atterrati a Roma nella giornata di ieri, si stanno sottoponendo alle visite mediche in Paideia. Con loro anche Milinkovic, che avrebbe dovuto recarsi presso il centro sportivo ieri, ma non ha potuto a causa di un aereo perso.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Dopo Milinkovic e Correa, anche Badelj ha lasciato il centro medico.



AGGIORNAMENTO ORE 10:05 – Anche Correa ha lasciato il centro medico.



AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Milinkovic lascia la Paideia, ma non prima di aver dichiarato amore alla Lazio: “Resto qui” ha detto il centrocampista.

AGGIORNAMENTO ORE 8:25 – Milinkovic è arrivato in Paideia! Tantissimi i cori e l’entusiasmo per lui da parte dei tifosi presenti.







AGGIORNAMENTO ORE 8:00 – Milinkovic dovrebbe arrivare intorno alle 8.30.

AGGIORNAMENTO ORE 7:50 – Badelj e Correa arrivano in Paidea. I tanti tifosi presenti li richiedono per selfie e autografi. Dopo essere entrati nel centro medico, per loro foto con il dottor Rodia, medico della Lazio.





AGGIORNAMENTO ORE 7:40 – In Paideia ci sono circa 50 tifosi che attendono i giocatori per scattare foto e fare autografi.