PAIDEIA, Patric in clinica per accertamenti (FOTO)

PAIDEIA PATRIC – Non si era allenato stamattina a Formello. Già da oggi infatti i compagni sono tornati a lavorare per la fondamentale sfida contro l’Atalanta. Ma Patric è stato risparmiato da mister Inzaghi e nel primo pomeriggio è arrivato nella clinica di riferimento dei biancocelesti per accertamenti. Anche ieri sera, al Marassi, non aveva preso parte alla gara.