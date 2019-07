PAIDEIA VAVRO – È questione di ore e l’ormai ex difensore del Copenaghen sarà un giocatore della Lazio. Vavro è atteso questa mattina in Paideia per le consuete visite mediche per poi legarsi al club biancoceleste con un quinquennale.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00 – Tra poco Vavro sarà presente in clinica per le visite mediche di rito.