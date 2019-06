Panchina Milan, ora in pole c’è Giampaolo: Inzaghi resta l’alternativa

CALCIOMERCATO MILAN PANCHINA – Dopo quella della Juventus, sta diventando un ‘caso’ anche la panchina del Milan. Dopo le dimissioni di Gattuso, in casa rossonera si starebbero valutando diversi profili tra cui quello di Simone Inzaghi.

LA SITUAZIONE – Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però, in pole al momento ci sarebbe Marco Giampaolo, in uscita dalla Sampdoria. Il tecnico piace molto a Maldini, con con avrebbe già avuto uno scambio di vedute. L’ormai ex rossoblù sembra aver battuto la concorrenza di Simone Inzaghi che, stando al quotidiano, avrebbe ‘pagato’ lo scotto del rapporto con Lotito, a cui lo lega un contratto di un altro anno.