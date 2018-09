Pandev: “La Lazio mi ha fatto crescere ed esordire in Champions, i tifosi mi fischiano e mi dispiace”

LAZIO GENOA INTERVISTA PANDEV – La partita di domani pomeriggio contro il Genoa sarà un’occasione per rivedere allo stadio Olimpico alcuni personaggi che hanno avuto un trascorso (più o meno positivo) nella Lazio. A partire dall’allenatore, Davide Ballardini, nella capitale tra il 2009 e il 2010, sino a Marchetti, approdato in terra ligure dopo aver collezionato 194 presenze in biancoceleste e un anno e mezzo da fuori rosa. Ma l’attesa maggiore è tutta per Goran Pandev, 192 partite con la Lazio e ben 64 gol, tra cui una favolosa doppietta in Champions League contro il Real Madrid. L’attaccante macedone è tornato a parlare del suo periodo nella capitale e del difficile addio in un’intervista rilasciata a ‘Sportweek’: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO – “La Lazio mi ha fatto crescere, mi ha fatto giocare nelle partite importanti, con la Lazio ho esordito in Champions League. Poi per la questione del rinnovo del contratto il rapporto si è rotto, ho fatto sei mesi fuori rosa. Ci siamo lasciati male, ora quando torno la gente mi fischia e mi dispiace, perché fino a quando sono rimasto lì ho dato il cento per cento. Delio Rossi è stato il primo a credere in me. Mi schierava dappertutto, pur di farmi giocare. E’ un tecnico ideale per i giovani”.