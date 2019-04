Parolo fa 300: contro la Samp una gara speciale

PAROLO 300 GARE SAMPDORIA – Quella in programma oggi alle 18 contro la Sampdoria sarà una gara speciale per Marco Parolo. Il centrocampista di Gallarate infatti, come evidenzia il Corriere dello Sport, scenderà in campo per la 300esima volta in serie A. Il vice capitano della Lazio, che negli ultimi tempi è stato sacrificato da Inzaghi, torna al posto da titolare complici anche le assenze per squalifica di Milinkovic e Luis Alberto.