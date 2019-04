Pasqua amara per la Lazio, domani prove tattiche in vista del Milan: Lotito furioso, Fognini nella storia

NEWS DELLA GIORNATE – Nel giorno di Pasqua la Lazio torna Formello: non c’è tempo per le recriminazioni, mercoledì ci sarà la decisiva semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

LAZIO CHIEVO – Il pomeriggio infernale dell’Olimpico si rispecchia nelle pagelle dei biancocelesti: Caicedo è l’unico a salvarsi ed il miglior marcatore biancoceleste del 2019. Tra sfortuna e colpe il bilancio rispetto alle ultime stagioni è impietoso e adesso Inzaghi, in caso di sconfitta a Milano, potrebbe davvero rischiare il posto.

LAZIO – Gattuso e Giampaolo hanno parlato delle prossime sfide contro i biancocelesti mentre Marocchi e Galeazzi hanno commentato la situazione attuale. Cutrone potrebbe saltare il match di Coppa Italia mentre da Ferrara Murgia ha analizzato dispiaciuto il momento dei capitolini. La Primavera termina al secondo posto il campionato, con Bonacina e Cerbara che hanno parlato dell’obiettivo play off. Poborsky infine ha raccontato la sua tremenda esperienza alle prese con la malattia.

ALTRE NEWS – Lutto per lo Sri Lanka, dove esplosioni terroriste hanno causato più di 150 morti. Fognini entra nella storia vincendo per la prima volta a Montecarlo mentre l’Inter si prepara all’offensiva per Elmas.

Nelli Giorgio