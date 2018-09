Patric e Lukaku fuori dall’Europa: in lista (a sorpresa) c’è Basta

EUROPA LEAGUE PATRIC LUKAKU – Non solo campionato, presto la Lazio inizierà la sua avventura anche in Europa League, dove i sorteggi l’hanno condannata ad un girone non facile. Ieri, alla Uefa, la società biancoceleste ha presentato la lista dei 25 nomi: compare quello Basta (che farà posto a Lukaku non appena il belga avrà recuperato) mentre è assente Patric: l’esclusione dello spagnolo è stata necessaria per lasciare il posto a Luiz Felipe. La lista non sarà modificabile, ricorda il Corriere dello Sport, fino a gennaio: si dovrà attendere la chiusura del mercato invernale per eventuali modifiche qualora la Lazio dovesse qualificarsi ai sedicesimi.

LA LISTA

Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri.

Difensori: Acerbi, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Badelj, Basta, Berisha, Durmisi, Leiva, Luis Alberto, Cataldi, Lulic, Marusic, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Rossi.