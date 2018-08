PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma dal 17 al 19 agosto

COSA FARE A ROMA – Lasciandoci alle spalle il Ferragosto appena trascorso, è giunto il momento di organizzare il nostro prossimo weekend romano. Anche se il meteo si ribella e mette in previsione uno stop al caldo afoso e anche se qualche nuvola di troppo minaccia di annullare i piani per un weekend sulla spiaggia, vi assicuriamo che non c’è troppo di cui preoccuparsi. A partire da venerdì 17 agosto le alternative sono davvero tante e tra mostre, iniziative speciali e appuntamenti col gusto, Roma anche questa volta è pronta per farvi divertire!

EVENTI: Il vostro sabato sera sul Lungo Tevere!

Luogo: Lungo Tevere- Ponte Sublicio.

Giorni e orari: fino al 02/09/2018, tutte le sere.

Descrizione: Fino ad ora non abbiamo scritto nulla su quest’evento nella paura che il nostro invito potesse semplicemente lasciarvi bloccati sul Lungo Tevere alla ricerca di un parcheggio introvabile, obbligandovi nel giro di mezz’ora a rinunciare alla vostra serata. Ora crediamo che questo potrebbe essere il weekend giusto per dare un’occhiata a cosa ha organizzato il Lungo Tevere per questa estate romana. Sperando che la settimana di Ferragosto abbia svuotato un po’ la città, noi vi consigliamo di ritagliarvi un piccolo spazio per una cenetta in uno dei tanti ristorantini e programmare un dopo cena nei meravigliosi locali a tema. Troverete musiche per tutti i gusti, dal jazz ai balli caraibici e di sicuro saprete orientarvi su quella giusta per il vostro sabato sera!

Costi e condizioni: Ingresso gratuito

ARTE: Notturni d’arte: torna la notte magica dei Musei Vaticani!

Luogo: Musei Vaticani

Giorni e orari: Venerdì 17 agosto, a partire dalle ore 19:00

Descrizione: Se ancora non avete avuto il privilegio di partecipare ad una visita guidata alla scoperta dei capolavori artistici dei Musei Vaticani, noi vi consigliamo di farlo questo venerdì sera. Approfittate delle ore serali (dalle 19:0 alle 22:00) e di una Roma sicuramente meno affollata del solito per non perdervi tanta meraviglia. La visita ai Musei Vaticani è, certamente, una delle esperienze artistiche più importanti che possiate programmare ma che, in molti periodi dell’anno, rischia di essere difficoltosa a causa dei sempre numerosissimi turisti che affollano tutte le sale museali. A voi, sarà invece possibile immergervi nell’arte e farvi assorbire completamente lasciandovi trasportare in una dimensione nuova, lontana e unica in atmosfera e bellezza. Compreso nel biglietto d’ingresso serale vi aspetta il concerto dal vivo con inizio alle ore 20,00 nella cornice incantata del Cortile della Pigna. I Musei del Papa saranno nella loro veste migliore, a voi solo un compito banale: prenotate il vostro biglietto on-line.

Costi e condizioni: Ingresso euro 17,00. Ridotto euro 8,00.

GUSTO: Una gita fuori porta a Campaegli

Luogo: Campaegli, Cervara di Roma.

Giorni e orari: 19 agosto a partire dalle ore 11:00

Descrizione: E’ giunto il momento di una gita fuori porta e, per questo weekend, abbiamo pensato alla località di Campaegli, un’oasi naturale immersa nel Parco Naturale dei Monti Simburini. Oltre ad offrire percorsi naturalistici di straordinaria bellezza e l’aria frizzantina di montagna, domenica il Paese è in festa per la Sagra degli Strozzapreti, rigorosamente preparati dai volontari del borgo laziale.L’apertura degli stand è prevista per le 12:30 ma sarà anticipata dai mercatini di artigianato e dalle immancabili degustazioni di prodotti tipici. Nel pomeriggio canti e balli per una domenica al fresco e all’insegna dell’allegria!

Condizioni: Ingresso gratuito

Filippi Serena