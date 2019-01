PAUSA WEEKEND Cosa fare a Roma dal 18 al 20 gennaio

COSA FARE A ROMA WEEKEND – Rubrica Lazio News “Pausa Weekend!”

18 19 20 gennaio 2019

Tornare alla semplice routine dopo le vacanze di Natale forse, non ci riempie di gioia.

Tuttavia la bellezza della settimana tradizionale esiste …e si chiama venerdì.

Togliete i tacchi, le cravatte e indossate la tuta o i jeans più comodi che avete.

Vi aspetta un weekend pieno di tante idee originali, sta a voi scegliere come organizzare al meglio questo tempo raro, prezioso e bellissimo nato per rallegrare tutti gli animi di noi lavoratori.

Ricaricate le vostre pile, coinvolgete la migliore delle compagnie e vedrete che anche il lunedì non vi sembrerà più così terribile!

EVENTI: La festa dei cuccioli a quattro zampe e una domenica all’insegna del relax!

Luogo: Parco della Caffarella (Parco Regionale dell’Appia Antica)

Giorni e orari: dalle 10:00 alle 16:00

Descrizione: Questa domenica il meraviglioso Parco della Caffarella apre le porte a tutti gli amanti della vita all’aria aperta e dei cuccioli a quattro zampe.

In occasione dei festeggiamenti per S.Antonio Abate, protettore degli animali domestici, il Parco si popola di conigli, cani, capre, oche e tanti altri dolci compagni di giochi per grandi e piccini.

Le attività avranno inizio alle ore 10:00 e alterneranno attività educative e laboratori per i più piccoli ad incontri con i marchi della coltura biologica italiana. Mercati di prodotti genuini arricchiranno la festa proponendo degustazioni gratuite e offrendovi l’occasione di uno shopping garantito, gustoso e genuino.

Immancabili le attività cinofile, le visite gratuite alla Cisterna Ninfeo, tesoro custodito all’interno del parco, e la Messa domenicale con la simbolica benedizione di tutti gli animali presenti. Che possa essere una scusa per uscire di casa, un’occasione per far divertire i vostri piccoli, o un semplice spazio di relax naturale poco importa: noi, in ogni caso, vi consigliamo di non perdere il pranzo contadino previsto da programma per le ore 13:00, un appuntamento…da leccarsi i baffi!

Costi e condizioni: ingresso gratuito

ARTE: Viaggio sul Colosseo: simbolo ed essenza magica della nostra città!

Luogo: Musei di Traiano

Giorni e orari: fino al 03/03 09:30/19:30

Descrizione: L’appuntamento con l’arte questa volta ci conduce verso un vero e proprio viaggio all’interno delle strade dei Mercati di Traiano.

Passeggiando tra la storia e una magia che profuma di antichità, sarete accompagnati alla scoperta del Monumento- Simbolo della nostra città: Il Colosseo.

Il Colosseo è l’emblema della Roma antica e di quella moderna, è stato il centro nevralgico nell’antichità di battaglie, spettacoli, feste, sfarzi ed è oggi il perno turistico e il ritrovo indiscusso di noi romani.

Sviluppata negli ambienti del Corpo Centrale, la mostra ricostruisce fisicamente e visivamente il Foro di Augusto raccontandone con perizia i dettagli, i segreti, il fascino architettonico. Da non perdere.

Costi e condizioni: Intero euro 11,50, ridotto 9,50, inclusivo della visita ai Mercati di Traiano

GUSTO: Il Tour della Polenta fa tappa allo Stardust Village!

Luogo: Stardust Village, Via di Decima 72

Giorni e orari: domenica 20 gennaio

Descrizione: L’occasione per non saltare il tradizionale pranzo della domenica, questa settimana ce la offre lo Stardust Village. E’ tutto pronto, infatti, per ospitare una nuova tappa romana del “ Tour della Polenta”.

Si parte alla grande con la preparazione della polenta a km0 cotta nel calderone e girata con il ramo dell’albero.

La ricetta, fedele alla tradizione, non può deludervi anche perché si avvale di due grandi alleati per farsi gustare nella sua eccellenza: sugo di salsiccia e una spolverata di profumato pecorino.

Nel parco dello Stardust, popolato da più di 33000 mq di alberi si svilupperà anche un enorme mercato contadino dove potrete passeggiare, curiosare e degustare valutando anche di acquistare prodotti genuini per la vostra tavola.

Buon vino e il profumo della polenta: a noi sembra proprio la ricetta perfetta per il pranzo di una domenica invernale con i fiocchi!

Condizioni: Ingresso gratuito.

Filippi Serena