PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma dal 7 al 9 settembre

COSA FARE A ROMA – Un nuovo weekend è alle porte. Inutile fermarsi a riflettere su quanto sia stato difficile riprendere la noiosa routine di città e inutile perdersi nei sogni delle ferie ormai passate. Seguite i nostri consigli: archiviate il pacchetto vacanze e godetevi la vostra Roma di settembre che, in fondo, è incantevole come sempre. Il riposo di campionato è solo un motivo in più per abbandonare il divano e godervi la vostra citta piena di iniziative imperdibili!

EVENTI: Il palio della Stella: un weekend tra antiche tradizioni e svago per tutte le età!

Luogo: Sacrofano

Giorni e orari: Dall’ 08 settembre dalle 14:30 fino al 09 settembre alle 23:30

Descrizione: Borgo medievale perfettamente conservato, comune romano pieno di tracce del passato, paese vivo e legato ad affascinanti tradizioni, tutto questo e molto di più è Sacrofano. Questo weekend è di certo un’occasione perfetta per visitarlo perché il borgo festeggia il suo tradizionale Palio della Stella. Saranno sette le contrade partecipanti, tutte ben intenzionate a difendere i loro colori in una corsa folle su cavalli meravigliosi. Vestendo abiti tradizionali, giovani cavalieri attraverseranno a gran velocità le vie centrali del Paese cercando di infilare su una lancia tre stelle ed un anello. Lo spettacolo, tradizione secolare, assicura divertimento e una meravigliosa scarica di adrenalina. Il Palio sarà parte di una grande festa in cui la musica tradizionale, la buona gastronomia locale e antichi miti medievali torneranno a rivivere nelle caratteristiche vie del Paese!

Costi e condizioni: Ingresso gratuito

ARTE: Road to Justice: un tuffo nell’Africa che non vogliamo farvi perdere

Luogo: MAXXI, Via Guido Reni

Giorni e orari: fino al 14 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 11:00 fino alle 19:00

Descrizione: Quella che vi proponiamo questa settimana è l’incontro non solo con un pezzo di arte ma con una parte di mondo molto lontano da noi, affascinante e contradditorio: l’Africa. L’invito è quello di approfondire la vostra conoscenza in materia approfittando di questa mostra che resta in città fino al 14 ottobre. L’Africa nella mostra del MAXXI è raccontata in maniera semplice, genuina e realistica attraverso i reportage di nove fotografi africani, essi stessi alla ricerca di un’identità in cui la storia cambia rapidamente insieme alle aspirazioni, alle speranze, ai problemi e alle paure della sua gente. Un’ Africa dalle mille contraddizioni, dalle mille violenze ma anche ricchissima di un fascino unico e di valori autentici e ormai sempre più rari. Ci sono viaggi culturali che è bene fare prima di subito e questa mostra è uno di questi.

Costi e condizioni: Ingresso Gratuito

GUSTO Fritto di pesce e baccalà…per il weekend del gusto di Eataly!

Luogo: Eataly Roma Piazzale XII Ottobre 1492 – 00154 Roma

(Metro B – Fermata Piramide)

Giorni e orari: dal 7 al 9 settembre 2018

Descrizione: Anche se siamo a settembre, noi crediamo che non sia affatto tardi per gustare i sapori buoni dell’estate e Eataly Roma, per fortuna, la pensa esattamente come noi. Nel programma di questo weekend c’è una festa grandiosa che celebra il fritto di pesce croccante e friabile e un Signor Baccalà. I grandi Chef da tutta Italia illumineranno d’immenso il terzo piano di Eataly affiancando il buon gusto a iniziative piene di divertimento: dalle degustazioni, ai corsi di cucina per una frittura perfetta e qualche ricetta da fare in casa, fino ad arrivare agli aperitivi musicali. Con un offerta simile non vi sarà difficile trovare il vostro angolo di paradiso. Il menù non si limiterà al gusto perfetto di una buona frittura ma vi regalerà sorprese come ravioli di pesce, birre artigianali ed estratti di anguria e vodka. Un trionfo d’estate e di gusto e un tuffo nel buon umore che non potete perdervi!

Condizioni: Ingresso gratuito. Sistema d’acquisto a gettoni. 1 gettone= 2 euro

Filippi Serena