PAUSA WEEKEND, cosa fare a Roma il 14, 15 e il 16 giugno

PAUSA WEEKEND – Ebbene si, è finalmente arrivata lafine di una nuova settimana. Stop agli interminabili giri sul Grande Raccordo Anulare, stop al grande stress del lavoro tra riunioni e giornate piene di impegni. Possiamo finalmente godere di unpo’ di quiete.

L’estate è ormai scoppiata e il litorale ha ormai aperto la stagione con aperitivi e balli sulla spiaggia. Caldo a parte, continuano anche gli appuntamenti con l’arte e il centro città è più vivo che mai.

Scegliete il meglio per voi, seguite i nostri consigli e riempite di svago e risate il weekend che vi siete guadagnati!

EVENTI: Torna il Vinòforum….ed è festa grande!

Luogo: Lungotevere Farnesina

Giorni e orari:Dal 14 al 23/06 dalle 19 alle 24.

Descrizione:Acclamata dai romani come una delle più importanti e più attese manifestazionidell’estate capitolina, arriva per nostra gioia il nuovo appuntamento con il Vinòforum.

L’evento, interamente dedicato al vino, vede al centro della scena le migliori etichette nazionali ed internazionalipronte a farsi conoscere. Vini bianchi, rossi, rosè rallegreranno la vostra serata estiva alternandosi come protagonisti in degustazioni, corsi e seminari.

Una serata all’aperto dove insieme al nettare degli dei, vi farete tentare dalla meravigliosa offerta gastronomica di chef stellati. Pronti a lavorare sodo nelle cucine a vista dei loro temporary restaurant,sapranno convincervi con piatti da capogiro.

Non perdete l’occasione di prendere parte ad una festa dove non manca davvero nulla per divertirsi!

Costi: Ingresso Unico euro 16,00- Incluse 10 degustazioni, calice degustativo e sacchetta.

ARTE: Circo Maximo Experience, tutta la storia della grande Arena!

Luogo: Circo Massimo, biglietteria Via Aventino

Giorni e orari: tutti i giorni dalle 09:30 alle 19:00

Descrizione:Simbolo di Roma, e ancora oggi luogo in grado di regalarci bellissime emozioni, il Circo Massimo è uno delle storiche icone della nostra città.

La sua Arena abbraccia ancora oggi migliaia di persone in concerti, maratone e capodanni.

La storia del Circo Massimo merita, però, di essere raccontata e vissuta per capirne lagrandezza.E’ per questo che vi consigliamo di non perdere questo curioso appuntamento con l’arte.

Sarete infatti invitati a vivere il passato da una nuova prospettiva indossando i modernissimi occhiali appositamente progettati ONE Zeiss Vr, nati per farvi vivere con eccellente qualità una realtà aumentata incredibilmente emozionante.

Tramite le immagini proiettate davanti ai vostri occhi ripercorrerete tutta la storia del Circo Massimo, dalle origini in cui vi erano solo dei legni a sostegno, passando perl’epoca romana dei fasti, delle quadrighe, dei carri, dei mercati.Vedrete la vita di un tempo scorrere magicamente e vi sentirete totalmente immersi in tanta magia.

Una storia lunghissima piena di fascino, suoni, musiche, aspetta solo di essere raccontata.

Costi e condizioni: Ingresso 12 euro, ridotto 10 euro

GUSTO: Il Fritto Show vi aspetta al Magico Castello di Santa Severa!

Luogo: Castello di Santa Severa, Strada Statale 1, Via Aurelia

Giorni e orari: 15/06 dalle 19:00

Descrizione:Tra le cornici più suggestive dell’estate sul litorale, spicca il Castello di Santa Severa. Già lo scorso anno il Castello ci ha ammaliato con i suoi appuntamenti dedicati al gusto in un’atmosfera romantica e leggeradi cui ci siamo ben presto innamorati.

Anche quest’anno tutto è pronto per l’inizio di una nuova stagione. Ad inaugurare l’estate ci penserà il fritto show: una serata interamente dedicata al gusto irresistibile del cibo baciato dall’olio bollente.

Si tratterà di una vera e propria sfida ai fornelli in cui a contendersi il titolo saranno cinque giovani chef e le loro migliori proposte fritte.

Ne vedrete delle belle…ma soprattutto…delle buone!

Musica, mare, colori e peccati di gola: il quadro perfetto del vostro sabato sera!

Condizioni: Ingresso gratuito.

Filippi Serena